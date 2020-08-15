بمليون نخلة.. مزارعو تبوك يستعدون لجني محصول التمور (صور)

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يستعد المزارعون بمنطقة تبوك في التجهيز لجني محصول أكثر من 40 نوعاً من التمور بعد شهر من الآن، كونها آخر منطقة ينضج فيها التمر؛ لانخفاض درجات الحرارة مقارنة ببقية مناطق المملكة.

ويطبّق ملاك مزارع النخيل بالمنطقة أعلى المعايير في جميع مراحل الزراعة، من لحظة غرس فسائل النخيل إلى مرحلة طلوع وجني الرطب، ما يسهم في رفع كمية الإنتاج وبجودة عالية.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية استعدادات المزارع لجني محصول أكثر من مليون نخلة بالمنطقة..، لتحتل المرتبة 8 على مستوى المملكة من حيث عدد النخيل.

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وتنتج المنطقة أصنافا عدة، من أشهرها :الخلاص والسكري الأحمر والأصفر والبرني والمجدول والحلوة والمنيفي وروثانا الشرق والصقعي ودقلة نور والشبيبي والحلوة البيضاء والسباكة والمحترقة.



