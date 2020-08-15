بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم تذوق البضاعة في المحلات دون شرائها

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم تذوق المأكولات مثل المكسرات وغيرها من المحلات دون وجود نية لشرائها.

وقال الخثلان خلال استضافته على شبكة قنوات «المجد»، إنه اذا كان ذلك متعارفًا عليه بأن من يدخل المحل يتذوق من المعروضات وصاحب المحل راض بذلك، ويكون التذوق في الشيء اليسير، فلا بأس به.

أما إذا كان صاحب المحل غير راض بذلك، ففي هذه الحالة لا يجوز تذوق البضاعة، لأن الأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه.

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وإذا كان الشخص لا يعلم ما إذا كان صاحب المحل راضيًا أو غير راض عن تذوق البضاعة، فالأصل هنا هو عدم الجواز.

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