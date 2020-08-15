الأرصاد: سحب رعدية ممطرة اليوم في 3 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتقريرها لطقس اليوم السبت، استمرار نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، كذلك على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وجازان وسواحل عسير. كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.