أمير الجوف يؤكد ضرورة تهيئة متطلبات العملية التعليمية لجميع المراحل

بحث الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، استعدادات العام الدراسي الجديد والجاهزية للتعليم الجامعي والعام، خلال اجتماع مرئي عقده مع القيادات التعليمية في جامعة الجوف والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ومجلس التدريب التقني، مؤكدًا تهيئة جميع متطلبات العملية التعليمية في جميع مراحل التعليم.

كما استمع الأمير إلى خطة الجامعة التي تحقق بداية جادة وفقًا للتقويم الجامعي المعتمد من مجلس الجامعة، وإعداد برنامج إرشاد مبكر للطلبة المستجدين؛ لتهيئتهم للعملية التعليمية، مع التأكيد على وجود أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام وعمداء الكليات، وعقد مجالس الأقسام والكليات في الحرم الجامعي، وتجهيز البنية التحتية لاستقبال الطلبة في جميع فروع الجامعة بما في ذلك أعمال الصيانة وتجهيزات المختبرات والمعامل ووسائل النقل.

Advertisements

فيما استعرض رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، لأمير المنطقة إنجاز عمليات اللقبول والتسجيل للفصل الأول من العام المقبل؛ حيث أكد ترشيح 8000 طالب وطالبة، وتنفيذ أكثر من 14 ألف عملية تواصل إلكتروني، وأكثر من 1500 طلب تحويل إلكتروني بين تخصصات الجامعة، وتجهيز أكثر من 5000 شعبة دراسية، مع تسجيل أكثر من 22 ألف طالب وطالبة للجداول الدراسية، مستعرضًا مؤشرات الأداء في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي السابق.

بعد ذلك استعرض أمير المنطقة مع مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي ومدير التعليم بمحافظة القريات المكلف محمد بن ثابت الزايدي، استعدادات التعليم العام للعام الدراسي الجديد من خلال تشكيل لجنة الاستعداد على مستوى الإدارات، وتشكيل لجان العودة للمدارس على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.

وفي نهاية الاجتماع أكد أمير منطقة الجوف تهيئة جميع متطلبات العملية التعليمية في جميع مراحل التعليم ومضاعفة الجهود لمساعدة أبنائنا وبناتنا على مواصلة تعليمهم في جميع الظروف، وفق ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، للقطاعات التعليمية من إمكانات ودعم غير محدود.