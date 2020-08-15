الحصيني: أمطار متفاوتة ورياح قوية على مناطق عدة بالمملكة

خلال الساعات المقبلة..
وقال الحصيني –عبر حسابه على تويتر- إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة، على مرتفعات جازان، إضافة إلى اليمن وسلطنة عمان.
وأشار الحصيني إلى أنه متوقع نشاط للرياح من متوسطة لشبه قوية، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والرياض والشمالية والساحل الغربي حتى شمال جازان.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس لليوم السبت- استمرار نشاط الرياح السطحية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان.
بينما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: نجران، جازان، عسير.
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