٥٠٠ شاب يتبوأون مناصب قيادية في رئاسة الحرمين الشريفين

تتويجًا للشباب ومواكبة للرؤية المباركة..
حرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تعيين قرابة ٥٠٠ شاب بمناصب قيادية لديها، مواكبة لرؤية الخير والعطاء رؤية ٢٠٣٠، وتتويجًا لقدرات المملكة الكبيرة، ولتمكين كوادر سعودية شابة مؤهلة لتبوء مناصب قيادية؛ دعمًا لمسيرة الإبداع وتحقيق مبادئ الجودة وأعلى معايير التميز بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.
وأضافت الرئاسة، عبر موقعها الإلكتروني، أن تلك التعيينات تشمل جميع التخصصات والخدمات التي تقدم في رحاب الحرمين الشريفين لقاصديه الإرشادية والتوجيهية والهندسية والإدارية والإشرافية والخدمية، كما شملت إدارات مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين ومكتبة الحرم المكي الشريف ومكتبة المسجد الحرام وغيرها من المجالات؛ بهدف تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم وقدراتهم في خدمة ضيوف الرحمن.
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