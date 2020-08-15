«الحيزان» يتوقع خريطة هطول الأمطار والرياح لطقس الساعات المقبلة

توقَّع الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان حالة طقس اليوم السبت بمختلف مناطق المملكة.

وقال «الحيزان»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن تأثير هطول الأمطار يبقى بدرجات متفاوتة النسب فيما بين نجران وجازان وشمالها إلى أبها، كما يستمر تأثير الأمطار على شرق سلطنة عُمان بين ولاية عبرى ونزوى وغرب الداخلية وفي السواحل الجنوبية، وعلى السواحل الجنوبية في اليمن وشماله وفي القطاع الغربي من اليمن.

وأضاف الباحث في علوم الطقس، إن الرياح ستكون شمالية إجمالًا وشمالية إلى شمالية غربية على قطاع البحر الأحمر الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية على القطاع الأوسط والجنوبي وتكون نشطة على شرق وشمال شرق المملكة، ونشطة جدًا على غرب منطقة مكة المكرمة وشرقها وعلى المرتفعات والشرق منها والغرب حتى نجرات جنوبًا.

واستكمل «الحيزان»: سيتكون غطاء سحابي عالٍ، يشمل منطقة المدينة المنورة والغربية وغرب وجنوب منطقة الرياض، وجنوب المنطقة الشرقية والربع الخالي، يتخلله سحب متوسطة شمال المينة وشمالها العربي والمترفعات وعلى الربع الخالي وشرق شرورة، أما درجات الحرارة فتكون معتدلة بالمجمل مع ميل إلى البرودة شمالًا فجرًا، وتكون وسط النهار بين 35 و45 درجة مئوية؛ حيث تسجل شرق المملكة ارتفاعًا في درجات الحرارة.