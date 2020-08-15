السعودية اليوم / بلدية المسفلة بمكة المكرمة تنفَّذ حملة على الباعة الجائلين



مكة المكرمة 25 ذو الحجة ١٤٤١هٰـ الموافق 15 اغسطس ٢٠٢٠م واس

نفَّذت ‫بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية حملة على الباعة الجائلين والمباسط المخالفة في منطقة "الكدوة " بهدف القضاء على الظواهر السلبية ومنع المباسط العشوائية.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي ، أنَّ الحملة أسفرت عن مصادرة 6750 كغم من اللحوم والخضروات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى تسليم العمالة المخالفة لجهات الاختصاص.

وبيَّن رئيس بلدية المسفلة الفرعية دور البلدية في التصدي لظاهرة المباسط المخالفة والباعة الجائلين في الكدوة والحد منها لما لها من أضرار نتيجة بيع اللحوم و الخضراوات المكشوفة في بيئة غير مناسبة تفتقر إلى الاشتراطات الصحية المطلوبة، فضلاً عن تسبب المباسط العشوائية في إرباك حركة السير .

وأكَّد استمرار الحملات لمنع هذه الظاهرة المخالفة لأنظمة البيع، مشيراً إلى أنَّ البلدية لا تألو جهداً في متابعة ومراقبة المباسط ومنع الباعة الجائلين من البيع بالطرقات والساحات العامة، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين.

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