السعودية اليوم / ليبيا تسجل 277 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات



طرابلس 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

سجّلت ليبيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 277 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 7327 والوفيات إلى 139 حالة، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين بلغ 848 حالة بعد تماثل 32 حالة للشفاء.

// انتهى //

09:13ت م

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طرابلس 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسسجّلت ليبيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع وفيات.وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 7327 والوفيات إلى 139 حالة، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين بلغ 848 حالة بعد تماثل 32 حالة للشفاء.// انتهى //09:13ت م0016

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