

جيزان 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميع المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، وذلك لما تمر به منطقة جازان من متغيرات وظواهر جوية مختلفة يصاحبها هطول للأمطار وجريان للسيول وهبوب لرياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار بحسب ما تشير إليه التوقعات والتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن آل صمغان بأنه في جانب التوعية بالأخطار المصاحبة لهذه الحالات الجوية جرى نشر تحذيرات وتنبيهات وبث رسائل توعوية وبيانات إعلامية على حسابات المديرية العامة للدفاع المدني على قنوات التواصل الاجتماعي وتم أيضاً نشر بيانات إعلامية وتوعوية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة؛ لتجنب المخاطر المحتمل حدوثها نتيجة هطول الأمطار وجريان السيول، وكذلك جرى التنسيق لنشر وبث رسائل توعوية في مختلف المراكز التجارية والمولات واللوحات الإعلانية بالميادين والشوارع الرئيسة في مدينة جيزان والمحافظات بالمنطقة .

وأهاب المقدم آل صمغان بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية وهطول الأمطار وجريان السيول، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في المياة الراكدة، وأهمية البقاء في أماكن آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة .

واختتم ال صمغان حديثه بضرورة متابعة ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa ، مؤكداً أنه تم رفع جاهزية كامل قوات الدفاع المدني بالمنطقة ودرجة التنسيق مع جميع الجهات الحكومية تحسباً لأي طارئ ، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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08:21ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدني جازان يجدد تحذيراته من التقلبات الجوية بالمنطقة ويهيب باتباع إرشادات السلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.