السعودية | المملكة ترحب بتصنيف جمهورية ليتوانيا لحزب الله منظمة إرهابية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:21 صباحًا, 15 أغسطس 2020 م المناطق - واس أعربت وزارة الخارجية، عن ترحيب المملكة العربية السعودية، بتصنيف جمهورية ليتوانيا لحزب الله منظمة إرهابية، ومنع دخول أفراد المنظمة لأراضيها.

ونوهت الوزارة بأهمية تلك الخطوة التي تعكس مدى إدراك المجتمع الدولي لخطورة حزب الله الإرهابي على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

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