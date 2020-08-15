شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 6750 كغم لحوم وخضروات مجهولة المصدر بمكة والان نبدء بالتفاصيل

نفَّذت ‫بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية حملة على الباعة الجائلين والمباسط المخالفة في منطقة "الكدوة " بهدف القضاء على الظواهر السلبية ومنع المباسط العشوائية.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي ، أنَّ الحملة أسفرت عن مصادرة 6750 كغم من اللحوم والخضروات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى تسليم العمالة المخالفة لجهات الاختصاص.

وبيَّن رئيس بلدية المسفلة الفرعية دور البلدية في التصدي لظاهرة المباسط المخالفة والباعة الجائلين في الكدوة والحد منها لما لها من أضرار نتيجة بيع اللحوم و الخضراوات المكشوفة في بيئة غير مناسبة تفتقر إلى الاشتراطات الصحية المطلوبة، فضلاً عن تسبب المباسط العشوائية في إرباك حركة السير .