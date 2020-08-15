شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 6750 كغم لحوم وخضروات مجهولة المصدر بمكة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي ، أنَّ الحملة أسفرت عن مصادرة 6750 كغم من اللحوم والخضروات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى تسليم العمالة المخالفة لجهات الاختصاص.
وبيَّن رئيس بلدية المسفلة الفرعية دور البلدية في التصدي لظاهرة المباسط المخالفة والباعة الجائلين في الكدوة والحد منها لما لها من أضرار نتيجة بيع اللحوم و الخضراوات المكشوفة في بيئة غير مناسبة تفتقر إلى الاشتراطات الصحية المطلوبة، فضلاً عن تسبب المباسط العشوائية في إرباك حركة السير .
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