السعودية | الجوازات:لاصحة لعودة الطيران الدولي مطلع سبتمبر المقبل

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجوازات:لاصحة لعودة الطيران الدولي مطلع سبتمبر المقبل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:51 صباحًا, 15 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض أكدت المديرية العامة للجوازات، عدم صحة ما جرى تداوله بشأن إصدار قرار بعودة الطيران الدولي مطلع سبتمبر المقبل.

وأوضحت المديرية في ردها على استفسار من أحد الأشخاص عبر حسابها على “تويتر”، أنه في حال إصدار قرارات أو تعليمات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية في حينه.

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