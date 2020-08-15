شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار متفاوتة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت وليلة الأحد، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات جازان وعلى اليمن وسلطنة عمان.

كما توقع نشاط للرياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، والرياض، والشمالية، والساحل الغربي حتى شمال جازان.