شكرا لمتابعة خبر عن الديوان الملكي يُعلن وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن الديوان الملكي، اليوم الجمعة، عن وفاة صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود.
وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غد السبت الموافق 25 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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