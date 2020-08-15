«المرور» يتفاعل مع فيديو بشأن «عمالة وافدة» تعطل حركة السير في الرياض

قام بإحالة البلاغ إلى القسم المختص

تفاعل «المرور السعودي» مع فيديو متداول بشأن ممارسة عمالة وافدة نشاط النقل وتسببها في تعطيل حركة السير بأحد شوارع حي الوزارات بالعاصمة الرياض. تعود التفاصيل إلى بلاغ تلقاه حساب المرور السعودي، عبر موقع «تويتر»، بشأن عمالة وافدة تمارس نشاط النقل وتتسبب في تعطيل حركة السير بشكل يومي شارع الشيخ عبدالرحمن بن حسن، بحي الوزارات في الرياض، فيما أكد «المرور» رفع البلاغ إلى القسم المختص؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأنه. اقرأ أيضًا: «المرور» يوضح طريقة الاعتراض على مخالفة حزام الأمان المرصودة لعدم ظهوره

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