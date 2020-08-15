السعودية اليوم / تسجيل 1415 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا



برلين 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت تسجيل 1415 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات بواقع ست حالات ليصل الإجمالي إلى 9231.

// انتهى //

06:39ت م

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برلين 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت تسجيل 1415 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 222828.وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات بواقع ست حالات ليصل الإجمالي إلى 9231.// انتهى //06:39ت م0003

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