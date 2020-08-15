السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت



الرياض 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر نشاط الرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية ، الرياض ،القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، جازان). فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (نجران ،جازان ،عسير).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

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06:20ت م

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