السعودية اليوم / وزيرة موريتانية تلتقي ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية لدى موريتانيا



نواكشوط 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

التقت وزير التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية، الناها بنت حمدي ولد مكناس، اليوم ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية لدى موريتانيا، أنتوني نكرورونو.

وجرى خلال اللقاء بحث مختلف أوجه التعاون القائم بين موريتانيا وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره، وخاصة في مجالات التجارة والصناعة والسياحة.

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