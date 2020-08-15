السعودية اليوم / مصر تسجل 112 إصابة جديدة بكورونا و 17 حالة وفاة



القاهرة ٢٤ ذو الحجة 1441 هـ الموافق ١٤ أغسطس 2020 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 112 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المتحدث الرسمي بوزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم بخروج 968 متعافياً من الفيروس من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين إلى 57 ألفاً و 858 حالةً.

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس 96 ألفاً و 220 حالةً من ضمنهم 57 ألفاً و 858 حالةً تم شفاؤها، و 5124 حالة وفاة.

// انتهى //

01:28ت م

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القاهرة ٢٤ ذو الحجة 1441 هـ الموافق ١٤ أغسطس 2020 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 17 حالة جديدة.وأفاد المتحدث الرسمي بوزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم بخروج 968 متعافياً من الفيروس من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين إلى 57 ألفاً و 858 حالةً.وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس 96 ألفاً و 220 حالةً من ضمنهم 57 ألفاً و 858 حالةً تم شفاؤها، و 5124 حالة وفاة.// انتهى //01:28ت م0160

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