شكرا لمتابعة خبر عن تعليق " الجوازات " بشأن عودة الطيران الدولي الشهر القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه لا صحة لما تم تداوله في الساعات القليلة الماضية، بشأن عودة الطيران الدولي في شهر سبتمبر القادم.

وردت " الجوازات " على الاستفسار بهذا الشأن، مؤكدة أنه في حال إصدار قرار بعودة الطيران الدولي سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية.