شكرا لمتابعة خبر عن تعليق " الجوازات " بشأن عودة الطيران الدولي الشهر القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه لا صحة لما تم تداوله في الساعات القليلة الماضية، بشأن عودة الطيران الدولي في شهر سبتمبر القادم.
وردت " الجوازات " على الاستفسار بهذا الشأن، مؤكدة أنه في حال إصدار قرار بعودة الطيران الدولي سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق " الجوازات " بشأن عودة الطيران الدولي الشهر القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.