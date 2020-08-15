شكرا لمتابعة خبر عن سحر أبو شاهين تكشف عن مرضها النفسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت الإعلامية سحر أبو شاهين عن تفاصيل مرضها النفسي قبل سنوات، مؤكدة أن المرض النفسي ليس عيبًا.
وقالت شاهين: " أصبت بالقلق ونوبات فزع قبل سنوات وتحديدا حين كنت في الصف الثالث الثانوي " .
وتابعت: " ذهبت للطبيب النفسي وأخذت الدواء عدة أشهر وشفيت والحمدلله المرض النفسي ليس عيباً " .
وأضافت: " لكل من يشعر بأعراض نفسية ويشعر بالخجل من وصمة المرض النفسي، لا تتردد في زيارة الطبيب، خذ علاجك بانتظام، افتخر بنفسك " .
وأرجعت أبو شاهين سبب الحساسية والخوف من الاعتراف بوجود المرض النفسي لسببين كلاهما خاطيء، وهما: " ربط المرض النفسي بنقص الإيمان والبعد عن الله، اعتبار كل مريض نفسي مجنون" .
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