شكرا لمتابعة خبر عن غموض في اختفاء فتاة تعاني نوبات صرع بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تغيبت فتاة عن منزل أسرتها منذ أسبوع في ظروف غامضة، بعد خروجها منزلها بمحافظة الجموم في مكة المكرمة.

وأوضحت أسرة الفتاة أنها تعاني اضطرابات نفسية شديدة، ونوبات صرع، ولم يسبق لها الخروج من المنزل.

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وأشارت الأسرة إلى أنها أخذت معها جوالا من المنزل، ووردتهم منها اتصالات، وطلبت منهم المال.

وبتزويد الأمن بتلك المعلومات، تم التوصل لشخص من جنسية عربية، معه الجوال، وأفاد بأنه قابل الفتاة في الطائف، وأنها قد باعت له الجوال.

وتم إيقاف الشخص لدى شرطة الرياض على ذمة القضية، وما زال البحث عن الفتاة مستمرا.