شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..شاعر جازان يكشف سبب عدم زواجه حتى الآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

كشف شاعر جازان، الذي لاقت قصته تفاعلا خلال الساعات القليلة الماضية، الشاعر عبد الله الفقيري، عن أسباب عزلته، وعدم زواجه حتى الآن.

وقال الفقيري في تصريحاته لـ " الإخبارية " عن سبب عزلته: " الشعراء كثيرين الاجتماع إلا أنا أحب العزلة والإنطواء، وحكايتي سربها البعض عبر وسائل التواصل " مشيرًا إلى قصة حب قديمة لم تكتمل.

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وحول نيته للزواج قال الفقيري: " أحتاج سنة حتى أهيئ نفسي للزواج ، والقادم أجمل بإذن الله " ،لافتًا إلى أن عدم زواجه حتى الآن يعود لأسباب مادية، إضافة إلى أنه بحاجة لدراسة الإقدام على فكرة الزواج " .

وكانت "صدى " قد نشرت عن الشاعر الفصيح ابن جازان الذي أبدع في قصائده الفصحى والعامية رغم أنه لا يحمل سوى شهادة الصف السادس الإبتدائي.