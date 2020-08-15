أسماء بنات 2020… تعرف على أحدث الأسماء والعديد من معانيها

عدد كبير من الأشخاص يبحثون عن أسماء بنات 2020 حيث يحتارون في اختيار اسم لأبنتهم القادمة ومن هنا يحرص موقع معاك يا وطن تقديم أكبر عدد من أسماء البنات الحديثة والمنتشرة في عام 2020 حيث يبحث كل أب وأم عن أسم جديد لمولدتهم الجديدة ويكون أسم مميز ومنفرد بنوعه، ومن هنا نقدم لكم تشكيلة متنوعة من أسماء البنات سواء كانت أسماء دينية، أو أسماء عصرية، أو أسم ممتزج أكثر من صفة، ومن لديه أسم جديد غير موجود بالمقال يمكن كتابته في تعليق أسفل المقال.

أسماء بنات 2020 إسلامية

الدين الإسلامي دين عظيم ودين تسامح يحث الإنسان على تسمية مولدته أو مولوده بـ أسم جميل يدل على شيء فاضل ويعطي وقت للوالدين بتسميه المولود الجديد خلال سبع أيام من الولادة أي من أول يوم للولادة وحتى اليوم السابع، ومن جانب أخر يفضل عدد كبير من الأشخاص تسميه أبنائهم وفقا لأسماء الأنبياء والصحابي، والبعض يفضل تسميه مثل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هنا نقدم لكم بعض أسماء البنات التي وردت في القرآن الكريم.

أسماء بنات 2020 وبعض معانيها

يوجد عدد ليس بقليل من السيدات الحوامل اللاتي لم يستقروا على أسم محدد لمولدتهم الجديدة، فهن يبحثون بشكل يومي عن احدث الأسماء وأكثرها تميزا بين باقي أسماء الفتيات الموجودة حاليا في مجتمعنا العربي، فهناك أمهات تختار أسماء قديمه مثل أسم الجدة أو الخالة أو الأم وهناك سيدات يريدون كثر التقاليد وتسميه المولودة الجديد بـ أسم جديد مميز، ومن هنا سوف نرد لكم أسماء بنات 2020 حسب الحروف الأبجدية.

أسماء بنات تبدأ بحرف الألف

أسماء بنات تبدأ بحرف الباء

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أسماء بنات تبدأ بحرف السين

أسماء بنات تبدأ بحرف الحاء

أسماء بنات تبدأ بحرف الراء

أسماء بنات تركية

هناك عدد كبير من المواطنين العرب يعشقون الأسماء التركية ويبحثون عنها باستمرار، ومن هنا جمعنا لكم العديد من أسماء البنات التركية الأصل ومعانيها حتي تختاروا منها ما يحلو لكم في الصورة التالية:

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