رقم مسابقة الحلم 2020 أحصل الآن على الرقم المُرادف لبلدك واشترك لتربح 3.500.000 $

في ظل زيادة البحث عن رقم مسابقة الحلم 2020 المرادف لبلدك، فقد قمنا بنشر وتوفير أرقام المشاركة في مسابقة الحلم لجميع الدول العربية وفق ما تم الإعلان عنه من جانب المسابقة رسمياً، حيث يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم لكي تكون ضمن الرابحين لجوائز الحلم المختلفة والمتنوعة عن طريق إرسال رسالة نصية على الرقم المخصص لبلدك.

وقد عادت مسابقة الحلم اعتباراً من بداية العام الميلادي الجاري 2020 من جديد بجائزة تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين دولار ونصف من أجل تحقيق أحلام مشاهديها ومتابعيها بكافة أرجاء البلدان العربية والوطن العربي، كما تتيح مسابقة الحلم الفرصة أمام كافة المشتركين بالموسم الماضي فرصة جديدة للفوز مرة أخرى بجائزة الحلم لهذا العام، ومن خلال موقعنا موقع معاك يا وطن نوفر رقم الحلم لجميع الدول العربية، بالإضافة إلى رقم مسابقة الحلم الدولي للمشاركة من جميع أنحاء العالم.

مسابقة الحلم 2020

تنظم شركة ام بي سي MBC مسابقة الحلم التفاعلية التي تعمل على إعطاء الفرصة أمام كافة مشاهديها لتحقيق أحلامهم من خلال الاشتراك في المسابقة، وقد بدأت المسابقة وتم فتح باب طلبات الاشتراك بها اعتباراً من بداية العام الميلادي الجاري 2019 وتحديداً في تاريخ 7 يناير 2020م، وتستمر مسابقة الحلم في استقبال طلبات الاشتراك بالحلم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020م، ويعد أي دخول في مسابقة الحلم بعد موعد الإغلاق المحدد من جانبها لأي سببٍ كان لاغياً ولا يتم النظر إليه.

ويتم إتاحة الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 أمام كافة المشتركين من جميع أنحاء العالم البالغين منهم سن الرشد وفق قوانين الجنسية المعمول بها في بلادهم أو وفق قانون دولة الإمارات العربية أيهما أعلى، وتمنع شركة ام بي سي كافة العاملين لدى المنظم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة وأزواجهم أو أزواج أيٍ من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أيضاً من الاشتراك في المسابقة، ومن يرغب في الحصول على رقم الحلم المرادف لبلده يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

أرقام مسابقة الحلم 2020

م الدولة مزود الخدمة الرقم تكلفة الرسالة 1 البحرين Batelco VIVA Zain 94000 98885 94000 500 فلس 500 فلس 500 فلس 2 السعودية STC Mobily Virgin Lebara Zain 858888 650444 300300 313131 755505 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 3 الكويت Zain STC Ooredoo 4242 4242 4242 500 فلس 500 فلس 500 فلس 4 عمان Ooredoo Omantel 90434 90434 500 فلس 500 فلس 5 الإمارات Etisalat Du 5544 3636 3.15 درهم كل يوم و

5.25 دراهم للرسالة 6 العراق Asiacell Korek Zain 2266 2180 2770 1200 دينار عراقي 1200 دينار عراقي 1200 دينار عراقي 7 الأردن Orange Umniah Zain 94099 9409994099 70 قرشاً 70 قرشاً 70 قرشاً 8 فلسطين Jawwal Wataniya 1625 6144 3.5 NIS 3.5 NIS Advertisements 9 سوريا Syriatel MTN 1565 1555 75 ليرة سورية 75 ليرة سورية 11 المغرب INWI Orange Maroc Tel 9669 9669 9669 9 دراهم 9 دراهم 9 دراهم 12 تونس Tunisie Telecom Ooredoo ORANGE 85819 85819 85819 1.44 DT 1.44 DT 1.44 DT 13 مصر Vodafone Vodafone Etisalat Etisalat Orange Orange WE WE 95458 95450 95458 95450 95458 95450 95458 95450 5 جنيهات 5 جنيهات 5 جنيهات 5 جنيهات 5 جنيهات 5 جنيهات 5 جنيهات 5 جنيهات 14 الرقم الدولي Thuraya Thuraya Thuraya 008821622775627 008821610109 008821622778021 حسب التعرفة الدولية للشركة

يمكنكم الاشتراك الآن في حلم 2020 من خلال إرسال رسالة نصية تتضمن إحدى الكلمات الآتية (حلم، Dream ،reve) على الرقم المخصص لبلدك والمرفق بالجدول السابق.

سحب مسابقة الحلم القادم

تم الإعلان عن عودة مسابقة الحلم 2020 من جديد هذا الموسم بالجائزة الأكبر على الإطلاق لتحقيق أحلام رابحين أكثر من المواسم الماضية، حيث رصدت مسابقة الحلم مبلغ ثلاثة ملايين دولار وخمسمائة ألف مجموع جوائز الحلم للعام الميلادي الجاري، حيث يمكنكم المشاركة الآن لزيادة فرصة الفوز بالسحب القادم، فقد تكون أنت الرابح لجائزة الحلم القادمة بمشيئة الله تعالى.

تحديث: أعلنت مسابقة الحلم من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن قيمة جائزة السحب القادم من مسابقة الحلم، حيث تبلغ قيمة سحب مسابقة الحلم القادم مبلغ 250.000$ لرابح واحد فقط، كما أعلنت عن إضافة 1 كيلو جرام ذهب بمناسبة عيد الأم، حيث يمكنكم ترشيح اسم ست الحبايب باعتبارها رمز الأمومة في حياتك لدخول السحب، حيث يمكن من خلال الفوز بالجائزة تحقيق كل ما تتمناه، فقط قم بالاشتراك بالمسابقة من خلال إرسال رسالة نصية على الأرقام المرادفة لبلدكم.

سحب جائزة الحلم نصف مليون دولار القادم

أعلن الإعلامي مصطفى الأغا عن جائزة الحلم القادمة بتاريخ 23 أبريل 2020م من خلال برنامج صدى الملاعب على قناة ام بي سي الأولى، حيث تبلغ قيمة سحب الحلم المُقبل نصف مليون دولار “500.000$”، بالإضافة إلى سيارة تويوتا كامري وجوائز مالية أخرى، ويمكنكم مشاهدة الإعلان من خلال التالي:

وعند الاشتراك في مسابقة الحلم لعام 2020 سوف تصلك يومياً فرص بسحوبات وباقة من 3 أسئلة يمكنك الإجابة عليها من أجل زيادة فرصتك في الفوز في السحب دون تحمل المشترك تكلفة إضافية، ولطالما كان اشتراكك مُفعلاً فسوف تصلك الفرص وباقة الأسئلة يومياً.

وعند إجابة المشترك بصورة صحيحة على الأسئلة، فسوف تزيد فرص المشترك في الفوز بالسحب القادم، ويمكنكم الآن زيادة فرصة الفوز في مسابقة الحلم من خلال المشاركة في السحب القادم على مبلغ 500.000$، كما يمكنكم الحصول على رقم مسابقة الحلم 2020 المخصص لبلدكم من خلال الجدول المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع معاك يا وطن.