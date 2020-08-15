أسعار الذهب اليوم في السعودية ومصر

أسعار الذهب من الأسعار المهمة جدا في السوق المصري والسعودي وأيضا العالمي، فنهاك عدد كبير من الأشخاص يبحثون عن أسعار الذهب اليوم سواء في مصر أو في المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن أسعار الذهب ارتفعت بشكل كبير جدا وملاحظ فيه في الأيام الأخيرة، وهناك خبراء ينصحون بشراء الذهب كنوع من أنواع الادخار لان سعر يزداد كل يوم بقيم ملاحظة عن الفترات السابقة وسوف نوضح لكم في السطور القادمة أسعار الذهب في جمهورية مصر العربية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب في مصر كل يوم في تزايد حيث أصبح عيار 21 أعلي سعر في مصر ووصل إلى 910 جنية للجرام، وجاء هذا الارتفاع الكبير في أسعار الذهب بسبب أرتفاع أسعار الذهب عالميا حيث سجلت سعر أوقية الذهب 2035 دولار وهذا مبلغ مرتفع مقارنة بما سبق منذ عدة أسابيع أو شهور، وسوف نوضح لكم بالتفصيل سعر كل عيار من الذهب في مصر.

سجل عيار 18 اليوم 780 جنية للجرام.

سجل عيار 21 اليوم 910 جنية للجرام.

سجل عيار 24 اليوم 1040 جنية للجرام.

سعر جنية الذهب 7280 جنية.

كما صرح نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة إيهاب واصف بأن الطلب علي منتجات الذهب والمشغولات الذهبية قد قلت بنسبة 70% في الفترة الأخيرة بمقارنة بعام 2019 والتي زادت فيه مبيعات الذهب بشكل كبير يصل إلي 1.7 طن ذهب، وليس جمهورية مصر العربية فقط من انخفض بها مبيعات الذهب بل تأثرت عدد كبير من الدول مثل الأمارات والكويت والسعودية.

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وكما تعلمون جميعا أن سعر الذهب مرتبط بسعر الدولار، فعندما ينخفض سعر الدولار في مصر، ويستقر سعر الذهب عالميا نلاحظ انخفاض الذهب في مصر ولكن في الفترة الأخيرة شهد الذهب ارتفاع ملحوظ لم يسبق من قبل علي الرغم من انخفاض سعر الدولار، وهناك مؤشرات تؤكد استمرار ارتفاع سعر الذهب في الفترة القادمة.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

لقد حدث انخفاض قليل في سعر الذهب اليوم بالمملكة العربية السعودية حيث أصبح عيار 24 اليوم للجرام 245.40 ريال سعودي وبالنسبة للسعر العالمي 65.44 دولار للجرام.