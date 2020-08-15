ضبط 190 كجم مواد غذائية فاسدة في ظهران الجنوب

كثّفت بلدية محافظة ظهران الجنوب جولاتها الرقابية والتفتيشية، على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية في المطاعم والأسواق والمجمعات التجارية بالمحافظة.

وأوضحت البلدية أن جولات المراقبين أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، منها مصادرة ما يزيد على 190 كيلوجرامًا من المواد الغذائية الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير مخالفات بحق المنشآت المخالفة، بسبب عدم تطبيقها للاشتراطات الصحية والنظامية.

ودعت البلدية الجميع إلى التعاون بالتبليغ عن المخالفات من خلال القنوات التي أتاحتها.

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