السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في مالاوي



ليلونجواي 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14اغسطس 2020 م واس

أعلنت الحكومة المالاوية عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس

وأوضحت الحكومة المالاوية في بيان لها، أن إجمالي الوفيات بهذا الفيروس في البلاد ارتفع إلى 153 شخصًا.

// انتهى //

03:10ت م

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ليلونجواي 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14اغسطس 2020 م واسأعلنت الحكومة المالاوية عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد 4 آلاف و 912 حالة مؤكدة حتى مساء اليوم.وأوضحت الحكومة المالاوية في بيان لها، أن إجمالي الوفيات بهذا الفيروس في البلاد ارتفع إلى 153 شخصًا.// انتهى //03:10ت م0169

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