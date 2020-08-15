

ليلونجوي 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

أصدرت السلطات في مالاوي اليوم، عفوًا عامًا عن 499 محكوم في إطار إجراءات احترازية لمواجهة تفشي فيروس

وأفاد وزير الأمن الداخلي في مالاوي ريتشارد تشيموندو، أن الرئيس لازاروس تشاكوبرا قرر إطلاق دفعة جديدة من المحكومين، موضحًا أن هذا القرار جاء في إطار التدابير التي تتخذها الدولة من أجل الحيلولة دون تفشي فيروس كورونا داخل السجون.

ولفت إلى أن ذلك يأتي بعد إصابة 21 موظف بالسجون إلى جانب 107 محكومين بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن السجون بمالاوي بها 14 ألف محكوم، في حين أن قدرتها الاستيعابية 5 آلاف محكوم فقط.

وكان الرئيس المالاوي قد أصدر في وقت سابق قرارًا بالعفو العام عن 3 آلاف محكوم، لتكون هذه الدفعة الثانية التي يتم الإفراج عنها لنفس السبب.

//انتهى //

03:06ت م

0168



ليلونجوي 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسأصدرت السلطات في مالاوي اليوم، عفوًا عامًا عن 499 محكوم في إطار إجراءات احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).وأفاد وزير الأمن الداخلي في مالاوي ريتشارد تشيموندو، أن الرئيس لازاروس تشاكوبرا قرر إطلاق دفعة جديدة من المحكومين، موضحًا أن هذا القرار جاء في إطار التدابير التي تتخذها الدولة من أجل الحيلولة دون تفشي فيروس كورونا داخل السجون.ولفت إلى أن ذلك يأتي بعد إصابة 21 موظف بالسجون إلى جانب 107 محكومين بفيروس كورونا.جدير بالذكر أن السجون بمالاوي بها 14 ألف محكوم، في حين أن قدرتها الاستيعابية 5 آلاف محكوم فقط.وكان الرئيس المالاوي قد أصدر في وقت سابق قرارًا بالعفو العام عن 3 آلاف محكوم، لتكون هذه الدفعة الثانية التي يتم الإفراج عنها لنفس السبب.//انتهى //03:06ت م0168

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السلطات في مالاوي تطلق سراح 499 محكومًا بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.