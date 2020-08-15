السعودية اليوم / الرئيس المالي يلتقي القائد الجديد لقوة بارخان الفرنسية



باماكو 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

التقى الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا اليوم، القائد الجديد لقوة بارخان العسكرية الفرنسية في الساحل الجنرال مارك كونروي.

وناقش الجانبان المالي والفرنسي بحضور ممثلين عن مجموعة الخمس في الساحل، مستجدات الوضع الأمني بالمنطقة.

وتأتي هذه المباحثات بعد أقل من أسبوعين على تولي مارك كونروي قيادة القوة الفرنسية في الساحل، حيث خلف الجنرال باسكال فاكون.

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