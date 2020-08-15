شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حظر صيد «الكنعد» بسواحل المملكة لـ60 يوما والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تطبيق حظر صيد أسماك «الكنعد»، في سواحل المملكة، ابتداءً من اليوم السبت، الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 أكتوبر، استنادًا لقرار الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك.

مخزون قومي

وقال النوخذة وعضو جمعية الصيادين السابق بالشرقية داوود آل إسعيد، إن كثيرًا من الأسماك، خاصة الكبيرة، تُعتبر من الثروات الاقتصادية، وبمثابة المخزون القومي، ومصدرا غذائيا متنوعا لكثير من الناس، ويُعتبر سمك الكنعد، المتواجد في الساحل الشرقي على الخليج العربي، من الأسماك الاقتصادية الكبيرة التي يجب المحافظة عليها وتقنين صيدها، خاصةً أنها من بين أفضل الأنواع، موضحًا أن الأسماك الكبيرة تقلصت بنسبة تزيد على 80 % خلال الـ30 عامًا الماضية.

تعليمات شاملة

وأكد أنه في عام 2013م، أُقرت تعليمات شاملة على جميع صيادي الأسماك في دول مجلس التعاون الخليجي، منها حظر صيد أسماك الكنعد بالشباك في الفترة التي تمتد من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر من كل عام، وألا تقل فتحة عين الشبكة الخاصة بصيد أسماك الكنعد «المناصب» عن 3.75 إنش، أي 95 ملم، وأن تكون الشبكة من نوع متعدد الشعيرات، وألا يقل الطول الشوكي للأسماك المصادرة من أسماك الكنعد عن 65 سم.

اصطياد الصغير

وتابع: «ينتشر سمك الكنعد المستورد هذه الأيام، ويموت الكنعد بعد اصطياده، ولا يبقى أكثر من 3 دقائق، بعكس بعض الأسماك مثل الهامور، التي تبقى لساعات»، مشددًا على الصيادين بعدم اصطياد الصغير منها، حتى تتكاثر هذه السمكة.

مواقع عميقة

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وبيّن آل إسعيد أن الكنعد كان يتواجد بكميات كبيرة في الساحل الشرقي، ولكن عوامل التجريف والردم، والإسراف بصيده، أضرت به كثيرًا، فكان يعيش في أماكن قريبة، بينما اليوم يذهب للمواقع العميقة، ويبحر قريبًا من السطح، فمنع اصطيادها لمدة 60 يومًا، يأتي لتكاثر السمكة.

طرق الصيد

ولفت كبير الصيادين بفرضة القطيف رضا الفردان إلى أن صيد سمك الكنعد له عدة طرق، أهمها الصيد باللفاح، وهي «سيم» يوضع لها «كفشة» حديد، ويُرمى في البحر، وأثناء مشي المركب، تفتر هذه القطعة الحديد والطعم، ويلحق بها سمك الكنعد ويصطاده الصياد، ويمكن صيده كذلك بواسطة الغزل، ويكون غير مرغوب بهذه الكيفية.

تطور الأساليب

وأبان الفردان أن طرق الصيد تطورت، فأصبح الصيد عن طريق السنار، الذي يحمل أكثر من 200 «مجدار أو ميدار»، ويوضع طُعم بها مثل سمك العومة، أو الدويلمي، أو العنيني، وبها بوية صغيرة إسفنجية «كربة» فأي من هذه البويات بدأت تتحرك، تكون قد اصطادت سمكة، فيرفع المجدار بمفرده ليرفع السمكة ويعاود السنار مرة أخرى.

الشتاء والصيف

وقال: «يتغير تواجد سمك الكنعد بين الشتاء والصيف، ففي الشتاء يقطع الصياد 7 ساعات ليكون في معاقل صيد الكنعد، أما في الفصول الأخرى، فيقرب الكنعد وتكون المسافة بزمن 4 إلى 3 ساعات، ونأمل أن هذا المنع يكون مجديًا لتكاثره وانتشاره أكثر».