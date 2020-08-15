شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة طريق «محمد بن عبدالوهاب» لربط حيي «الشعلة» و«طيبة» والان نبدء بالتفاصيل

بدأت، يوم أمس الأول، أعمال صيانة، وإعادة سفلتة، وتحديث طريق محمد بن عبدالوهاب، وهو الطريق الفاصل بين حيي الشعلة وطيبة بالدمام، ويمتد قرابة 3 كيلو مترات شمالًا، وتم كشط الشارع، وإعادة سفلتته، ليكون على أعلى مواصفات الطرق.

وأكد رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري لـ«اليوم»، أن المجلس التقى بعدد من أهالي أحياء الشعلة، وطيبة، والندى، وأجمعوا بطلبهم على صيانة الشارع، وما يحتاجه من مطبات صناعية بالأماكن التي تحمي قادة المركبات من مخاطر الطريق، وتعمل على تهدئة السرعة.

وأشار إلى استئناف أعمال الصيانة، يوم أمس الأول، وأن المجلس ممثلًا باللجنة الفنية، سيتابع المشروع بشكل يومي، حتى الانتهاء منه بالكامل، ومن المتوقع أن تنتهي صيانته خلال شهر.

وتابع أن المجلس ينفذ جولات تفقدية؛ لمتابعة كافة مراحل المشاريع، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأيضًا رفع المقترحات، وحل الشكاوى التي تصله، من خلال التواصل المباشر بالجهاز التنفيذي؛ لمعالجة كافة الشكاوى والملاحظات التي يتقدم بها الأهالي، الأمر الذي يعجّل بالوقوف على الخلل، ومن ثم إصلاحه من قبل الجهات المختصة.

ولفت الشمري، في تغريدات بحسابه عبر منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى بدء أعمال صيانة الشارع، وأن العمل جار على استكمال الموافقات من الجهات المعنية؛ لربط حي طيبة بالفاخرية، وهذا مطلب من الأهالي. ونوّه الشمري بأن المجلس يسعى من خلال جلساته الدورية للعمل بوتيرة سريعة لمتابعة المشاريع مع الجهات المختصة والاستمرار في تنفيذ الجولات الميدانية عليها، بما يعجّل بانتهائها.