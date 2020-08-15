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50 ألف مراجع لعيادات طب الأسنان بجازان

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استقبلت عيادات كلية طب الأسنان بجامعة جازان خلال عام 2019 أكثر من 50 ألف مراجع.

وبين عميد الكلية د. هيثم فقيه أن 287 عيادة حققت نجاحات متعددة في خدمة المجتمع، انطلاقا من دور الجامعة في تنمية الإنسان والمكان، موضحا أن العيادات تقدم خدماتها في عدة تخصصات تشمل جراحة «الفم وعلاج اللثة، وحشوات الأسنان، والتقويم وطب أسنان الأطفال، والتركيبات والأشعة التشخيصية».

وأضاف: إن العيادات فتحت خلال العام الماضي 10.563 ملفا، منها 5.823 ملفا للرجال، و4.735 ملفا للنساء، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات العيادات 50.605 مراجعين، منهم 27.522 مراجعا، و23.083 مراجعة.

وأشاد «فقيه» بحرص أساتذة الكلية من أطباء استشاريين وأطباء امتياز على تقديم الخدمات العلاجية ضمن المهام المناطة بهم داخل العيادات وعملهم الدؤوب لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى، إلى جانب ما يقدمه منسوبو الكلية من مبادرات تثقيفية وتوعوية، من خلال نشر ثقافة صحة الفم بتنفيذ زيارات ميدانية لمدارس التعليم العام بمنطقة جازان، من خلال إطلاق «قوافل طب الأسنان»، التي نفذتها الكلية بدعم وتوجيه من معالي رئيس الجامعة د. مرعي القحطاني.

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