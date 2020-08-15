شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في تصادم بجدة والان نبدء بالتفاصيل

أدى تصادم سيارتين على طريق الساحل أمس الأول إلى وفاة شخص وجرح 6 آخرين بإصابات متفاوتة بين حرجة ومتوسطة. وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبوزيد: إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا بوجود حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل مقابل الكورنيش الجنوبي بجدة، وعلى الفور توجهت 5 فرق إسعافية برفقة القائد الميداني سلطان الثقفي لموقع البلاغ. وبين أنه جرى تسجيل حالة وفاة، وإصابتين حرجتين، و3 ما بين متوسطة وطفيفة، وإصابة عولجت بالموقع، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ونقلت جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية.

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