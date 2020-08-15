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55 ألف مستفيد من التوعية الصحية بنجران

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نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 220 جولة توعوية وتوجيهية، و900 مادة توعوية عبر اللوحات والشاشات المختلفة بالمنطقة، لتوعية المجتمع بجائحة «» وأهمية الالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية.

وأوضح مدير عام الفرع سعيد القحطاني أن المحتوى الوقائي نشر عبر الوسائل والشاشات الإلكترونية واللوحات بجميع أنواعها، مستهدفة أكثر من 54.796 مستفيداً، وذلك بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات والمستشفيات، مبيناً أن تنفيذ تلك المناشط يأتي ضمن الفعاليات التي ينفذها الفرع خلال العام الحالي، بمتابعة من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر د. عبدالرحمن السند.

يذكر أن الفرع مع بداية الحملة سير 1000 دورية ميدانية لتنبيه الناس للصلاة وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالتعليمات والتباعد ولبس الكمامات.

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