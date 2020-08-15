شكرا لقرائتكم خبر عن منح عضوية هيئة الصحفيين السعوديين رقميا والان نبدء بالتفاصيل

عقد أمين عام هيئة الصحفيين السعوديين د. عبدالله الجحلان، اجتماعا افتراضيا مساء أمس الأول، مع مديري فروع الهيئة في كل من الأحساء ومكة والدمام وحائل وحفر الباطن والجبيل.

وقدم مشرف موقع الهيئة الرقمي يزيد بن سراء، شرحا وافيا عن الموقع ومراحل تطويره والخدمات التي أضيفت إليه ومنح الفروع صلاحيات الاستفادة منه لإتمام العمليات الإدارية ومنها «العضوية، تحديث الأخبار التغطيات، الفعاليات والبرامج التدريبية». وجرى خلال اللقاء فتح حوار لمناقشة سبل تطوير أداء الفروع ومشروع توسيع المزايا التي تمنح للأعضاء، وجرى تكليف فرع «الجبيل» بإعداد تصميمات تخدم الهيئة، كما تم الاتفاق على آلية العضوية لعام 2021 وتنفيذ عدد من الورش التدريبية «عن بعد» للإعلاميين خلال الشهور الـ 4 المقبلة، إضافة لخدمة قناة البث المباشر على الموقع لجميع فعاليات الهيئة.

وثمن الأمين العام موافقة الهيئة على افتتاح فرع لها بالدمام بإدارة أحمد العباسي، مطالبا بإعداد مشاريع وبرامج مشتركة وتكاملية بين الفروع والمركز الرئيس لتحقيق رؤية الهيئة، فيما رحب مديرو الفروع ببيان الهيئة حيال ضبط الممارسات الإعلامية من غير الإعلاميين بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.