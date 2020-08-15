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إخماد حريق بمحلات «خيام وبيوت شعر»

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أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقًا اندلع، ظهر أمس الجمعة، في عدد من محال الخيام وبيوت الشَّعر بحي الجنادرية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع بمدينة الرياض باشرت، ظهر أمس، حريقًا اندلع في محلات للخيام وبيوت الشعر بحي الجنادرية.

وبيّن أن فرق الدفاع المدني حاصرت الحريق ومنعت امتداده إلى المواقع المجاورة، دون حدوث إصابات، بينما تسببت طبيعة المواد المحترقة في كثافة عالية للأدخنة بالموقع.

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