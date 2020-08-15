شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق بمحلات «خيام وبيوت شعر» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع بمدينة الرياض باشرت، ظهر أمس، حريقًا اندلع في محلات للخيام وبيوت الشعر بحي الجنادرية.
وبيّن أن فرق الدفاع المدني حاصرت الحريق ومنعت امتداده إلى المواقع المجاورة، دون حدوث إصابات، بينما تسببت طبيعة المواد المحترقة في كثافة عالية للأدخنة بالموقع.
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