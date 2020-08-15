شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 130 محلا مخالفا بجدة والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت حملات أمانة محافظة جدة وجولاتها الرقابية الميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية عن إغلاق 130 محلا تجاريا متنوعة الأنشطة لمخالفتها الأنظمة والتعليمات البلدية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية م. محمد الزهراني، أنه تم تكليف البلديات الفرعية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأن الجولات والمهام الرقابية مستمرة وشملت جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة.

وأكد حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص. وأعرب عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ «بلدي 940» للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة.