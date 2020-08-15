شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات مركز الملك سلمان التغذوية تعالج اليمنيين في الخوخة وحجة والان نبدء بالتفاصيل

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال يوليو الماضي في قسم الأمراض الوبائية 2116 مستفيدا، وعيادة الرعايا التكاملية 5955 شخصا، وعيادة التغذية العلاجية 162 شخصا، وعيادة التحصين 105 أشخاص، وعيادة الجراحة والتضميد 1224 فردا، وعيادة الولادة 50 حالة، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 2340 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 964 شخصا. كما أجرى الفحص المخبري لـ 3149 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 8819 مريضا، واستقبل قسم التنويم 8 أفراد، وراجع قسم الرعاية الصحية 3017 شخصا، وقسم نقل الدم 33 مستفيدا، وعيادة تخطيط القلب 16 مستفيدا.

كما واصل مركز الجعدة الصحي في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع العيادات خلال يوليو 2020، في قسم الطوارئ 2337 مستفيداً، وقسم الباطنية 1226 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 404 مستفيدين، وقسم المصابين بالأوبئة 966 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 4225 مراجعًا.