شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعة النجاح» في جلسة حوارية بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
وتناولت الجلسة التي شارك فيها نخبة من الشباب الذين تجاوزوا عثرة قبولهم بالجامعات فصنعوا نجاحات في مجالات مختلفة، عدداً من المحاور، تمثلت في تساؤلات عدة من الطلاب والطالبات، منها: هل يمثل عدم القبول في الجامعة نهاية المطاف، وكيف يمكن تحويل هذه العثرة إلى سلم للصعود من خلاله لصناعة النجاح وتحقيق الأهداف، وكذلك أسرار تحقيق النجاح ونصائح لمن لم يحالفه القبول الجامعي.
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