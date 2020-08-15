شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 5.6 مليون لتر مياه بالحديدة وحجة والان نبدء بالتفاصيل
كما واصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. وجرى خلال يوليو 2020 ، ضخ 1.279.215 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 2.000.785 لتر مياه الاستخدام للخزانات، إضافة لنقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.
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