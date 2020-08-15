شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 5.6 مليون لتر مياه بالحديدة وحجة والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر يوليو الماضي تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة. وجرى خلال شهر يوليو 2020م، ضخ 1.422.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 948.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6320 فردا.

كما واصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. وجرى خلال يوليو 2020 ، ضخ 1.279.215 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 2.000.785 لتر مياه الاستخدام للخزانات، إضافة لنقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.