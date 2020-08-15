شكرا لقرائتكم خبر عن 311 ألف مستفيد من خدمات «تأكد» بجدة والان نبدء بالتفاصيل
وخصصت «الصحة» مراكز تأكد لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا المستجد من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي». كما أن مراكز «تأكد» توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستتواجد - بإذن الله - خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، مع العلم بأن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.
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