شكرا لقرائتكم خبر عن لجان متخصصة لتطبيق البروتوكولات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

تعود غدا الأحد، الكوادر الإدارية في مدارس محافظة الأحساء، للدوام الرسمي، في أكثر من 1100 مدرسة للبنين والبنات بجميع مراحلها استعدادا للعام الدراسي الجديد، بعد تمتعهم بإجازة الصيف الرسمية.

وتستقبل مدارس الأحساء الأسبوع القادم أكثر من 17 ألف معلم ومعلمة، وسط توصيات بأهمية العودة بتطبيق كافة الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية من التباعد وعدم التصافح، وتوفير أدوات تعقيم اليدين داخل المنشأة التعليمية، مع أهمية مراجعة البروتوكولات الوقائية والتدريب عليها بما يكفل حماية الجميع.

وتبدأ المدارس باستكمال تشكيل اللجان المتخصصة؛ لتطبيق تلك البروتوكولات، والتعامل مع متطلبات وأدوات وإجراءات التعليم عن بُعد كجزء مُكمل لعمليات التعليم الحضورية الكلية أو الجزئية، أو كخيار وحيد في حال تطبيقه. في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة العامة للتعليم أعمال الصيانة والتشغيل والتكييف في جميع المدارس التابعة لها، ويجري العمل على إيداع مخصصات بند النظافة بالمدارس لضمان تحقيق الجاهزية التامة.

وشهدت إدارة التعليم الفترة الماضية، أعمالا متواصلة، ووقف مدير عام تعليم الأحساء حمد العيسى، على جاهزية عدد من المشاريع التعليمية الجديدة، وأخرى معاد تأهيلها والمزمع تشغيلها مع بدء العام الدراسي، التي شملت مجمع النزهة التعليمي «بنات»، ومجمع حي الجامعيين التعليمي «بنات»، والتأهيل الشامل لمبنى مدرسة العباس بن عبدالمطلب الابتدائية «بنين» بالبطالية.

ووقف العيسى على واقع مبادرة تأهيل المقاعد والطاولات الدراسية، وينفذ الطاقم الفني المختص أعمال النجارة، التي تبدأ بعملية فك الأسطح والجلسات التالفة للمقاعد والطاولات، وإعادة تأهيل الهياكل المعدنية، تليها مرحلة تركيب أسطح الطاولات الجديدة وجلسات المقاعد الجديدة؛ لتتم عملية تجميعها ونقلها لإدارة المستودعات لحفظها وتخزينها.