شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة وتأهيل 1373 مبنى دراسيا والان نبدء بالتفاصيل

استكملت فرق الصيانة والتشغيل في الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تهيئة وتجهيز المدارس استعدادا لعودة عمل الهيئة الإدارية والتعليمية، وشملت أعمال الصيانة الاعتيادية وصيانة أجهزة التكييف لعدد 767 مبنى مدرسيا، وعمل الصيانة الطارئة لعدد 28 مدرسة، إضافة لإسناد نظافة 552 مدرسة لشركة تطوير في حاضرة الدمام، والعمل على صرف ميزانية لأعمال النظافة في باقي مدارس محافظات المنطقة وترميم وتأهيل 26 مبنى مدرسيا.

ويشرف على تلك الأعمال قطاع الخدمات والمساندة في إدارة التعليم، في الوقت الذي تفقد أمس الأول المساعد للخدمات المساندة ومديرا إدارتي شؤون المباني والتشغيل والصيانة سير العمل في عدد من المشاريع المدرسية الجديدة، وكذلك الخاضعة للتأهيل والترميم.

وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، أن تعليم الشرقية يحاول ترجمة الأهداف الإستراتيجية، التي تتبناها وزارة التعليم؛ لتحقيق رؤية 2030، ومن ذلك حرص الوزارة للوقوف على جاهزية ونجاح برامج الاستعداد لبدء العام الدراسي المقبل 1442هـ.

وأضاف د. الشلعان: «لم يتبق أمامنا إلا أن نبذل قصارى جهودنا لتحمل المسؤولية، والوقوف على جاهزية جميع البرامج والمشاريع، التي تواكب الحدث وتضمن نجاح العام الدراسي».