شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل 138 مليون كتاب لإدارات التعليم والان نبدء بالتفاصيل

تواصل وزارة التعليم ترحيل جميع الكتب المدرسية لإدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة قبل بدء العام الدراسي الجديد 1442هـ، وذلك بإجمالي 138.659.146 مليون كتاب مدرسي لجميع المراحل الدراسية. وأنهت الوزارة تصميم ومراجعة واعتماد وطباعة 65.690.181 مليون كتاب مدرسي للمرحلة الابتدائية، و40.145.658 مليون كتاب مدرسي للمرحلة المتوسطة، و29.154.986 مليون كتاب مدرسي للمرحلة الثانوية، بإجمالي 134.990.825 مليون كتاب مدرسي لمدارس التعليم العام، كما أنهت طباعة 372.908 ألف كتاب مدرسي لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، و894.774 ألف كتاب مدرسي لمدارس تعليم الكبار ومحو الأمية، و48.908 ألف كتاب مدرسي للعوق البصري «برايل»، كذلك طباعة 2.125.822 مليون كتاب مدرسي للمدارس العالمية، و89.639 ألف كتاب مدرسي لمدارس السعودية في الخارج، و72.630 ألف كتاب مدرسي للمدارس العربية بجيبوتي، إضافة إلى طباعة 27639 ألف كتاب مدرسي للطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية في مختلف المراحل الدراسية، وإعداد أدلة إلكترونية للمعلّم في مختلف مسارات التربية الخاصة.

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