شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير 423 موقعا والان نبدء بالتفاصيل

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أول أمس، 393 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية، بالإضافة لـ 4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن تحرير مخالفة واحدة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ«كوفيدـ 19».

وواصلت الأمانة حملات الغسل والتعقيم والتطهير في 423 موقعًا، باستخدام 103034 لترًا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 374 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع 3836 طنًا من النفايات، وإزالة 2821 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 4072 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.

وتعمل الأمانة على استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة كافة المنشآت المشمولة بأنظمة وبروتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيةً أفراد المجتمع للتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات الخاطئة والمخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات 940، مؤكدة مباشرتها لضمان الصحة والسلامة.