شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يحذر من عبور الأودية أثناء هطول الأمطار:«لا تغامروا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين من عبور الأودية أثناء هطول الأمطار، قائلة:" لا تغامروا بدخول الأماكن الخطرة ".

ويأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه شمال المملكة هطول لأمطار محلية خفيفة بشكل غير معتاد لمثل هذا الوقت من العام وخاصة في المدن الرئيسية ويعود سبب ذلك إلى ارتفاع الرطوبة بطبقات الجو السفلى من الغلاف الجوي ووجود برودة.

ودعت المديرية الجميع إلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة، ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار.