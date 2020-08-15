تشمل القطاعين العام والخاص.. توجيهات رسمية بتدريب مراقبين لضبط مخالفات نظام مكافحة التدخين بحق الموظفين

علمت «عاجل» من مصادرها، أنه تقرر تدريب مراقبين لمتابعة الالتزام بتطبيق نظام مكافحة التدخين وضبط مخالفيه، في المصالح الحكومية والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى في الدولة.

ووفق التعميم، سيشمل تطبيق متابعة تطبيق منع التدخين، «الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والتعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفروعها»، بحيث يتم ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات؛ وذلك ارتكازًا إلى تعميم سابق من وزير الداخلية بتكليف الجهات المختصة بمنع التدخين داخل مكاتب الإدارات والمنشآت التابعة لها.

توجيهات رسمية

وبحسب التوجيهات، فإن مكافحة التدخين وفقًا لنظام مكافحة التدخين تشمل منع تعاطي التبغ ومشتقاته، ويشمل ذلك «السجائر والسيجار والغليون والنشوق والشيشة أو المضغ أو التخزين أو أي طريقة أخرى».

كما أكدت المصادر لـ«عاجل»، أن تقرر تحديد 20 مديرًا من مختلف مناطق المملكة لشهر يونيو 2020م، كمديرين لبرنامج مكافحة التدخين، حيث قضت التوجيهات بتكليف الجهات الحكومية وغيرها ومنشآت القطاع الخاص بالتنسيق معهم لتدريب مراقبين مكلفين لضبط المخالفات بحق الموظفين.

قرار الوزير

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وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أصدر قرارًا وزاريًّا يقضي بحظر التدخين في أماكن العمل في الشركات والمؤسسات؛ تنفيذًا لنظام مكافحة التدخين، وألزم القرار أصحاب العمل بتضمين حظر التدخين في أماكن العمل في أدلة المنشأة الرسمية الموجهة للعاملين والزوار، والإعلان عن ذلك في أماكن ظاهرة؛ حمايةً لسلامة وصحة العاملين والزوار، وحفاظًا على الممتلكات والبيئة، وبيّن أن مخالفة المنشأة لنظام مكافحة التدخين تستوجب عقوبة تصل إلى ٥ آلاف ريال حسب المادة ١٥ من نظام مكافحة التدخين.

نظام شامل

وينص نظام مكافحة التدخين، على تعريف التدخين، وهو تعاطي التبغ ومشتقاته ويهدف لمكافحة التدخين، ويحظر زراعة التبغ ومشتقاته في المملكة، وتزاد الرسوم على التبغ ومشتقاته بقرار من مجلس الوزراء، وتوضح على العلبة التحذيرات المحددة في اللائحة التنفيذية، التأكد من مطابقة التبغ للمواصفات، ويمنع التدخين في الأماكن العامة، ويمنع بيع واستيراد ألعاب الأطفال على هيئة السجائر وما شابه، كما يمنع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقاته، وعلى الجهات الحكومية توعية المواطنين، وتتولى الوزارات والمصالح الحكومية مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات.

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