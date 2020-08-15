

جدة 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

نفذت أمانة محافظة جدة حملات ميدانية لرصد مخالفات الباعة الجائلين، وذلك في إطار مجهوداتها لتحسين المشهد البصري في نطاق بلديات جنوب المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الجولات تمت بمساندة إدارة مراقبة الأسواق التابعة للإدارة العامة للخدمات البلدية بوكالة البلديات لرصد مواقع تجمع الباعة الجائلين بأحياء العدل وطريق مكة القديم والثعالبة وبترومين.

وقال: إن الكميات التي تمت مصادرتها من خضار وفواكه تقدر بحوالي ( 8 ) أطنان وذلك بعد رصدها من قبل المراقبين ، حيث يستخدم من قبل عمالة مخالفة ، وقد جرى إزالة 54 بسطة وعربة.

كما دعت أمانة محافظة جدة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940.

// انتهى //

00:17ت م

0157





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة محافظة جدة ترصد مخالفات الباعة الجائلين تحسيناً للمشهد البصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.